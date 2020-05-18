18.05.2020 - 12:02 | | DHA
Son dakika haberi: MHP'li İlçe Başkanı, kalp krizinden yaşamını yitirdi
Son dakika gelen habere göre; Kütahya’da MHP Domaniç İlçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen (61), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Domaniç ilçesinde iki dönemdir MHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Halil İbrahim Türkmen, iftar yemeğinin ardından kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türkmen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Türkmen’in cenazesinin ilçenin Aksu köyünde toprağa verileceği belirtildi.
Polisin ceza kestiği kadından gazeteciye tehdit: Annem medya danışmanıŞişli’de kısıtlamaya rağmen parka giden ve maske takmayan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciyi, “Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım” diyerek tehdit etti. Kısıtlamaya aykırı hareket eden genç kadına polis ekiplerince 3 bin 150 TL ceza kesildi.