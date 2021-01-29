Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması

Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitimde yaşanan aksaklık uzaktan eğitim ile EBA Tv üzerinden sağlanıyor.

'Bugün EBA Tv 10.000. ders videosunu çekti. Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor' diyen Bakan Selçuk, 'Nasıl bir emek ve ne müthiş bir alın teridir bunu ancak süreci izlediğinizde anlayabilirsiniz. Emeği geçen herkese gayretleri için teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

YENİ TABLET DAĞITIMI MÜJDESİ

Öte yandan yeni tablet dağıtımı müjdesi veren Bakan Selçuk şu açıklamaları yaptı;

Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.

Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık.

Yeni hedefimiz, Şubat’ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak.

Hep birlikte daha fazlasını başaracağız.