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09.02.2021 - 16:21 | | DHA

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitime ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, 'Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu' başlığıyla medyaya yansıyan çalışmanın uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayını kapsadığı belirtildi. İşte MEB'in uzaktan eğitimle ilgili yaptığı o açıklamanın ayrıntıları...

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş uzaktan eğitim açıklaması

MEB’den yapılan yazılı açıklamada, "Medyaya, 'Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu' başlığıyla yansıyan çalışma, uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayına ait olup, Haziran 2020’ye kadarki süreci kapsamaktadır. Uzaktan eğitim istatistiklerimize ilişkin güncel veriler, 'Sayılarla Uzaktan Eğitim' başlığıyla kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan düzenli olarak paylaşılmaktadır. Uzaktan eğitim süreçlerimize ilişkin daha kapsamlı güncel saha araştırmalarımızı kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

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