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26.07.2020 - 18:33 | | AA

Son dakika haberi: Milyonlar merak ediyordu! Bakan Selçuk resmen duyurdu...

Gelen son dakika haberlerine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,sosyal medyadan okulların açılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki okullar açılacak mı? İşte detaylar...

Son dakika haberi: Milyonlar merak ediyordu! Bakan Selçuk resmen duyurdu...

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların gerekli hazırlıklar yapılarak açılacağını, öğrencilerin güvende olacağını bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine "okulların açılıp açılmayacağını" sorduğunu aktardı.

Bu durumun, anne-baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik halinin yansıması olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaz tatili bitti mi? Hayır. Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla meraklarımızla belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz. Bu çocukların şu anki meselesi 'Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?" olmalı.

O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz; okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar."

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Van-Çaldıran'dan Elanur kitabını almış. Teşekkür ediyor. Çok mutlu oldum. Şu anda yapması gerekeni yapıyor. Bugün 2. sınıf öğrencisi bir çocuk geldi yanıma, diyor ki “Okullar açılacak mı öğretmenim, ona göre şey yapıcam...” “Ona göre ne yapacaksın?” dedim ve gülümsedim. “Hiiiiç...” diyor. :))) Bu durum, anne baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik hâlinin yansıması. Yaz tatili bitti mi? Hayır. Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla, meraklarımızla; belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz. Bu çocukların şu anki meselesi “Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?” olmalı. O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz: “Okullar, gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın, inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar.”

Ziya SELÇUK (@ziyaselcukprofdr)'in paylaştığı bir gönderi ()

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