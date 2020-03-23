23.03.2020 - 08:58 | | milliyet.com.tr
Son dakika haberi: MSB açıkladı! Zap'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.
İstanbul’un pazartesi trafiğine 'Korona virüs' etkisiTürkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde düştü. Pazartesi sabahı saat 07:45 itibariyle yoğunluğun yüzde 18’e düştüğü İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.