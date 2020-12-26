26.12.2020 - 18:49 | | AA
Son dakika haberi! MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2020
Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kShYCoPlAG