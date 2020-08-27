Son dakika haberi... MSB paylaştı: Ege ve Akdeniz'de icra edildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Denizin üstünde çakan şimşekler Taarruz Helikopterlerimiz ile Beyaz Fırtınalar Hücumbotlarımız tarafından Ege ve Akdeniz'de müşterek eğitimler icra edilmiştir." denildi.



Denizin üstünde çakan şimşekler Taarruz Helikopterlerimiz ile Beyaz Fırtınalar Hücumbotlarımız tarafından Ege ve Akdeniz’de müşterek eğitimler icra edilmiştir.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/g1pZcVqzYs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2020



