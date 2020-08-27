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27.08.2020 - 20:12 | | DHA

Son dakika haberi... MSB paylaştı: Ege ve Akdeniz'de icra edildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Ege ve Akdeniz’de taarruz helikopterleri ve hücumbotlarıyla müşterek eğitimlerin icra edildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... MSB paylaştı: Ege ve Akdeniz'de icra edildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Denizin üstünde çakan şimşekler Taarruz Helikopterlerimiz ile Beyaz Fırtınalar Hücumbotlarımız tarafından Ege ve Akdeniz'de müşterek eğitimler icra edilmiştir." denildi.




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