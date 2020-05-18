18.05.2020 - 11:53 | | DHA
Son dakika haberi: Ormanda piknik yapan kişiler drone ile tespit edildi
Son dakika haberine göre; Sultanbeyli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edilerek ceza kesildi.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Dün akşam saat 17.00 sıralarında denetim yapan polis sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ormanda piknik yapanlar olduğunu belirledi.
Drone görüntülerine yansıyan kişiler, hemen motosikletli polis timlerine bildirildi. Motosikletli ekip, tespit edilen noktada 2 kişinin piknik yaptığını belirledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını delerek ormanlık alanda piknik yapan 2 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.
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