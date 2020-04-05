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05.04.2020 - 19:57 | | DHA

Son dakika haberi: PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı

Gelen son dakika bilgisine göre, corona virüs mücadelesi kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda ePttAVM.com üzerinden kargo ile ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Son dakika haberi: PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Son dakika haberi: PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı

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