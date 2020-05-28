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28.05.2020 - 18:17 | | AA

Son dakika haberi! Sağanak yağış geliyor... Meteoroloji uyardı

Gelen son dakika haberine göre; Ankara, Karabük, Bolu ve Çankırı'da sağanak bekleniyor.

Son dakika haberi! Sağanak yağış geliyor... Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezi ve kuzey ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Akyurt, Kalecik), Karabük il geneli, Bolu'nun Gerede ve Çankırı'nın Çerkeş ilçelerinde bu geceden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yerel olarak kuvvetli olması öngörülen yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıCumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
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