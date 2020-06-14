Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Koca'dan 3 hastaneye ziyaret: Yeni haberlerimiz yakın

Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İkinci ziyaret yerimiz, Göztepe kampüsünde inşası devam eden Şehir Hastanemizdi. İstanbul, deprem izolatörleri ile dayanıklı hale getirilmiş, yüksek teknolojiye sahip bir hastaneye kavuşuyor. 600 yatağı, 27 ameliyathanesiyle hastanenin birinci etabı yakında hizmete girecek.







Bakan Koca üçüncü ziyaretini ise Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adını taşıyan Okmeydanı Şehir Hastanesi'neyaptı. Koca şu ifadeleri kullandı:

Ziyaretlerimizin üçüncüsünde hocamız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adını verdiğimiz Okmeydanı Şehir Hastanesinin tamamlanan ilk etabını inceledik. Hasta kabulüne başlayan ilk etap, 81'i yoğun bakım olmak üzere 790 yataklı. 27 ameliyathanemiz faal durumda. Yeni haberlerimiz yakın.