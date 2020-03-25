Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Hastalara Çin'den getirilen ilaç verilmeye başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının satır başları:

Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır.

Toplam hasta, test, kaybedilen vaka, yoğun bakımdaki hasta sayıları, iyileşen hasta sayısı dijital ortamda her gün güncellenerek paylaşılacak.

Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor.

Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta (koronavirüs) an meselesi olabilir.

Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak dışarıya özlemimiz çok uzun sürmez.

Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. Derslerinden geri kalmasınlar. Verilen ara uzatılacak.

Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Birhastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu.

Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak.

83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok.

(Çin'den getirilen ilaç) Yoğun bakımdaki 136 hastaya tedavi başlandı.

Herkes, bu virüsü taşıyor olduğunu, bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranmalı.

Biz ne kadar kurallara ve temasa dikkat eder, kendimizi izole etmeye zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer.

Toplam hasta, test, kaybedilen vaka, yoğun bakımdaki hasta sayıları, iyileşen hasta sayısı dijital ortamda her gün güncellenerek paylaşılacak.

Testi ancak hekim uygun görürse yaptırır olabilmeliyiz.

Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz. Ne bakanlık ne üniversiteler herhangi bir ücret almak durumunda değiller.

Bu dönemi istismar etmek ve bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen laboratuvar olursa bize bildirin, gereği yapılır.

Bu dönemde vatandaşımızı, sağlık çalışanlarımızı asla malzemesiz bırakmak istemiyoruz. Bunun için de her türlü kavgaya hazırız.

Esnek çalışma) Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları:

Milli Eğitim Bakanlığı olarak meseleye nasıl baktığımızı paylaşma fırsatımız oldu. Mesele dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir mesele. Çocukların sağlığı bizim için birinci nokta. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz.

Telafinin ne zaman nasıl olacağı bilim kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Eğitimde eksikler olacaktır fakat ben bütün vatandaşlarımızın müsretih olmasını isterim.

Hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu yolculuğu yürüteceğiz. Gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın kimsenin.

Önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacını doğurdu. 30 Nisan tarihine kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu.

SORU CEVAP

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER

Ziya Selçuk: Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerin ücretini alma konusunda. Bu zaman dilimlerinde de derslerimizin ücretli öğretmenlerin girmesi söz konusu olacak.

Fahrettin Koca: Herkesin özellikle bu dönemde kendi evine hatta odasına çekilerek izole etmesini, herkesin OHAL'ini uygulamasını önemsediğimizi söylemek istiyorum. Bilim Kurulu'nda bugün konuştuğumuz kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas sağlanabilir bu anlamda da çalışma yapılıyor olacak.

Hastanelerle ilgili özellikle şüpheli olan vakaları ayırıyoruz. Orada çalışan personel de diğer servislerle ilişkili değil. İl bazında var biz il bazındaki dağılımı da göstermiş olacağız. Biz zaten bunu biliyoruz. Bunu da benzer tabloda olduğu gibi günlük yayınlamış olacağız.

SINAV GİRİŞ TARİHLERİ ERTELENECEK Mİ?

Ziya Selçuk: Bu sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde. Sınavın zamanında yapılmasını önemseriz. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim üç senaryolarımız var. bu anlamda sınavların ertelenmesi ya da ertelenmemesi buradaki bilimsel kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır. YKS'nin kararını YÖK ve ÖSYM verir. Önemli olan bizim çocuklarımızın streslerini en asgari düzeye indirecek tedbirleri almaktır.

Fahrettin Koca: Özellikle hem kara hem havayolunda uçakta hangi düzende oturulması gerektiğine dair otobüste kısıtlama getirilmiş oldu.

ÇİN'DEN ALINAN İLAÇLAR

Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var. Bu 136 hastaya başlandı. Tedavi dozu belli, ve ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz, en az 5 günlük bir kullanım. Bir hafta içerisinde bunu daha net konuşabiliriz. Bizim ilaç miktarı bin 250 kutuydu.

Kimlere test yapılmalı? 83 milyonun test yaptırmasına gerek yok. Çünkü testi yaptırdığınızda negatif çıkabilir, siz kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Herkes kendisini bir virüs taşıyıcısı görerek hareket ediyor olmalı. Eğer testi yaptırdığınızda negatifse bu olmayacağı anlamına gelmez, 3-5 gün sonra tekrar pozitif çıkabilir.

Dün İstanbul'da bir hastanemizde kuyruklar oluştu. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi 26.

Hiçbir test ücret karşılığı asla yapılsın istemiyoruz.

Ziya Selçuk: Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum.

Fahrettin Koca: Dağılım aslında genel, genç orta yaş, yaşlı fark etmeden herkeste görülüyor. Çin'den yardım ben geçen bahsetmiştim. Sayın Büyükelçi ile görüştüğümüzde bilim insanlarının karşılıklı tecrübelerin paylaşılmasını konuştuk.

BU NE KADAR SÜRECEK?

Ben bugün özellikle dikkat ederseniz tek tek herkesin fert fert virüs taşıyıcı gibi görerek, evde hatta odasında izole etmesinin altını çizdim.

ÖZEL KURSLAR

Ziya Selçuk: Özel kurslar vs. bunlarla ilgili onlar da kapalı olacak. Biz eğitimi telafi ederiz ama hastalığı telafi edemeyiz.Önemli olan çocuklarımızın sağlığı. Meslek liselerimizi harekete geçirdik. Bizim şu anda ihtiyacımız olan şey daha çok sabır.

Fahrettin Koca: Maske konusu biliyorsunuz, ülkemiz üretim noktasında yeterli kapasiteye sahip. Maalesef bunu istismar eden çok sayıda üreticimiz var. Bu anlama bir takım operasyonlar yapıldı ve depolarındaki mallarına el konuldu.

Önümüzdeki günlerde istismar edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi ve özellikle sağlık çalışanlarımızı malzemesiz bırakmama konusunda kararlı olacağız. Her türlü imkanı zorlayacağım. N95 herkes kullanmamalı. N95 siz hastaysanız temas ettiğiniz kişiyi koruyan bir maske değil. Normal cerrahi maskenin çok önemli olduğunu kullanmak zorunda olan hekim arkadaşlarımıza da bu N95'i asla eksik bırakmama konusunda çaba içerisinde olduğumuzu, önümüzdeki günlerde daha yoğun malzemenin olacağını ve eksiklik oluşturmayacağını ısrarla ifade etmek istiyorum.