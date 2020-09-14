Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada şu şekilde:

Sayın Devlet Bahçeli’nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız.