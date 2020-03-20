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20.03.2020 - 01:55 | | AA

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan resmi corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359'a yükseldi

Gelen son dakika haberi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse (Kovid-19) ilişkin, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu." bilgisini paylaştı.

Koca, Twitter hesabından Kovid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız."



Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Kocadan resmi corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359a yükseldi

New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
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