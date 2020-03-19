19.03.2020 - 23:56 |
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 oldu
Gelen son dakika haberi ile Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı