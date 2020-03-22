22.03.2020 - 18:56 |
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan yeni paylaşım: Mesajı herkes alsın istedik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu mesaj Samsun’dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir #EvdeKal paylaşımı daha...
Samsun'dan anneleri sağlıkçı babaları da asker olan iki minik kardeşin fotoğrafını paylaşan Fahrettin Koca, "Bu mesaj Samsun’dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." paylaşımında bulundu.
Kapıkule'de, corona virüse karşı TIR sürücülerine sıkı denetimAvrupa'ya açılan sınır kapılarının, corona virüs tedbirleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılıp, sadece TIR'ların geçişlerine izin verilmesiyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda önlemler, en üst seviyeye çıkarıldı. Ülkeye giriş yapılan TIR'lar, dezenfekte edilirken, sürücüler de ateşleri ölçülüp, kontrolden geçiriliyor.