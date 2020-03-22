Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan yeni paylaşım: Mesajı herkes alsın istedik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir #EvdeKal paylaşımı daha...

Samsun'dan anneleri sağlıkçı babaları da asker olan iki minik kardeşin fotoğrafını paylaşan Fahrettin Koca, "Bu mesaj Samsun’dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." paylaşımında bulundu.