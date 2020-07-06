MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: Sakarya'daki fabrika patlamasında yeni gelişme
ABONE OL
06.07.2020 - 18:12 | | DHA

Son dakika haberi: Sakarya'daki fabrika patlamasında yeni gelişme

Son dakika haberine göre, Sakarya Valiliği, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunarak, ölü sayısının 7 olduğunu, aranan kişi kalmadığını belirtti.

Son dakika haberi: Sakarya'daki fabrika patlamasında yeni gelişme

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımızın ise arandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugün itibariyle kayıp olan 7nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Çavuşoğlu'nda önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrel ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Aldığı kararları da tersine çevirmesi lazım AB'nin. Önümüzdeki günlerde komisyon toplantısında, Türkiye'nin yine malum ülkeler yüzünden Fransa dahil, yine gündemde olacağını görüyoruz. Biz gereken iyi niyeti gösteriyoruz. Ama AB Türkiye'ye yönelik kararlar alırsa, bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Sakarya'daki fabrika patlamasında yeni gelişme

Son dakika haberi: Sakarya'daki fabrika patlamasında yeni gelişme

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

6 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Corona virüs Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

6 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Corona virüs Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

Sıradaki Haber