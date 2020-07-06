06.07.2020 - 18:12 | | DHA
Son dakika haberi: Sakarya'daki fabrika patlamasında yeni gelişme
Son dakika haberine göre, Sakarya Valiliği, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunarak, ölü sayısının 7 olduğunu, aranan kişi kalmadığını belirtti.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımızın ise arandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugün itibariyle kayıp olan 7nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
Bakan Çavuşoğlu'nda önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrel ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Aldığı kararları da tersine çevirmesi lazım AB'nin. Önümüzdeki günlerde komisyon toplantısında, Türkiye'nin yine malum ülkeler yüzünden Fransa dahil, yine gündemde olacağını görüyoruz. Biz gereken iyi niyeti gösteriyoruz. Ama AB Türkiye'ye yönelik kararlar alırsa, bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız' dedi.