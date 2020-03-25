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25.03.2020 - 00:35 | | AA

Son dakika haberi...TBMM'de kabul edildi! 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu

Gelen son dakika haberine göre; Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Son dakika haberi...TBMM'de kabul edildi! 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. Adalet Bakanı Gül, TBMM'de kabul edilen kanun ile ilgili yaptığı açıklamada 'Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi.' dedi.

BAKAN GÜL TWİTTER'DAN DUYURDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla duruşmaların ertelenmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yetki verildiğini bildirdi.

Gül, TBMM'de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım."

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