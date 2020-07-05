Son dakika haberi: TEM'de yolcu otobüsü devrildi: Ankara istikameti trafiÄŸe kapandÄ±
Son dakika haberine gÃ¶re, Kocaeliâ€™nin Gebze ilÃ§esi TEM Otoyoluâ€™nda yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi. BÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 17 kiÅŸi yaralandÄ±. kazanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri bÃ¶lgeye sevk edildi. 112 Acil ekipleri yaralÄ±lara mÃ¼dahale etti.Â
Kaza, Kocaeliâ€™nin Gebze ilÃ§esi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.