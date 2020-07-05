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05.07.2020 - 21:56 | | Ä°HA

Son dakika haberi: TEM'de yolcu otobüsü devrildi: Ankara istikameti trafiÄŸe kapandÄ±

Son dakika haberine gÃ¶re, Kocaeliâ€™nin Gebze ilÃ§esi TEM Otoyoluâ€™nda yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi. BÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere gÃ¶re 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 17 kiÅŸi yaralandÄ±. kazanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri bÃ¶lgeye sevk edildi. 112 Acil ekipleri yaralÄ±lara mÃ¼dahale etti.Â

Kaza, Kocaeliâ€™nin Gebze ilÃ§esi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

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Gebze'de yolcu otobüsü devrildiKocaeliâ€™nin Gebze ilçesi TEM Otoyoluâ€™nda yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayÄ±da itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.
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