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27.08.2020 - 22:52 | | DHA

Son dakika haberi... Terör örgütünde çözülmeler sürüyor! İkna yoluyla teslim olanların sayısı 141’e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre;İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bu kapsamda, Ocak ayından itibaren ikna çalışmaları neticesinde teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi.

Son dakika haberi... Terör örgütünde çözülmeler sürüyor! İkna yoluyla teslim olanların sayısı 141’e yükseldi

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları neticesinde; bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bu kapsamda bugün, Jandarma ve Emniyetin ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi." denildi. 

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