Son dakika haberi: Üsküdar'da şaşırtan görüntü! Saldırdı...

Sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar Sahilden görüntü almaya çalışan İhlas Haber Ajansı muhabirinin 'Drone'u bir karga yaklaştı ve 'Drone'a saldırmaya başladı. 'Drone'nun sesinden ve renginden dolayı bir kuş olduğunu zanneden karga havada Drone'u düşürmeye çalıştı. Karganın Drone'A saldırısı ise renkli anlara sahne oldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.