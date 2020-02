Son dakika: Vuhan'daki Türkler ile ilgili son dakika gelişmesi! Sağlık Bakanı açıkladı

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere dün öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden dönüyor.



Yolcular son kontrolün ardından sonra uçağa alındı ve uçak havalandı.







Askeri Uçakta sıkı denetimlerin olduğu gözlemlendi.



"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"



Tahliye edilen Türk yolculardan Neslihan Çimen, "Tahmin ettiğimizden daha zor bir yolculuk oldu. Beş kontrolden geçtik. Duygusal olarak da çok yorgunum. Bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyorum. Kent şu an bomboş, insanlar yaşamıyor diyebilirim. Birbirlerine camlardan bağırıyorlar, insanlar bunalmış durumda. Biz şanslı olanlardanız devletimiz sayesinde." dedi.









MSB paylaşımında, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı." ifadeleri yer aldı.







Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.







SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak.