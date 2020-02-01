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01.02.2020 - 10:49 | | DHA

Son dakika: Vuhan'daki Türkler ile ilgili son dakika gelişmesi! Sağlık Bakanı açıkladı

Son dakika haberlere göre, Türkleri tahliye etmek üzere Vuhan'a giden 'Koca Yusuf' yolcuların son kontrolünün ardından uçağa alındı. Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı rakama göre 48 yolcuyu Türkiye'ye getirecek olan uçak havalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin’in Vuhan kentinden havalandı" denildi.

Son dakika: Vuhan'daki Türkler ile ilgili son dakika gelişmesi! Sağlık Bakanı açıkladı

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere dün öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden dönüyor.

Yolcular son kontrolün ardından sonra uçağa alındı ve uçak havalandı.

Son dakika: Vuhandaki Türkler ile ilgili son dakika gelişmesi Sağlık Bakanı açıkladı


Askeri Uçakta sıkı denetimlerin olduğu gözlemlendi. 

"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Tahliye edilen Türk yolculardan Neslihan Çimen, "Tahmin ettiğimizden daha zor bir yolculuk oldu. Beş kontrolden geçtik. Duygusal olarak da çok yorgunum. Bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyorum. Kent şu an bomboş, insanlar yaşamıyor diyebilirim. Birbirlerine camlardan bağırıyorlar, insanlar bunalmış durumda. Biz şanslı olanlardanız devletimiz sayesinde." dedi.


Son dakika: Vuhandaki Türkler ile ilgili son dakika gelişmesi Sağlık Bakanı açıkladı


MSB paylaşımında, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı." ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Vuhandaki Türkler ile ilgili son dakika gelişmesi Sağlık Bakanı açıkladı


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.


SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak.

Son dakika: Vuhandaki Türkler ile ilgili son dakika gelişmesi Sağlık Bakanı açıkladı

Vuhan'daki Türkler Ankara'ya böyle geldi: 16 bin kilometre...Milli Savunma Bakanlığı Vuhan'daki 42 yolcuyu Türkiye'ye getiren uçağın Ankara Etimesgut Havaalanı'na indiği anlara dair yeni görüntüler paylaştı.
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