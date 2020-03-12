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12.03.2020 - 21:13 |

Son dakika haberi: Yarın Okullar tatil oldu mu? (Corona Virüsü nedeniyle okullar hangi tarihlerde, ne zaman tatil?) - Resmi açıklama geldi

Son olarak ülkemizde de görülen corona virüsü nedeniyle dünya genelinde birçok etkinliğin ertelenmesi ve okulların tatil edilmesi sonrası gözler Türkiye'de de okullar tatil olacak mı sorusunun cevabına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuya açıklık getirdi. Peki okullar ne zaman, hangi tarihlerde tatil?

Son dakika haberi: Yarın Okullar tatil oldu mu? (Corona Virüsü nedeniyle okullar hangi tarihlerde, ne zaman tatil?) - Resmi açıklama geldi

Corona Virüsü nedeniyle merakla araştırılan okullar tatil olacak mı sorusunun cevabı belli oldu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki okullar ne zaman tatil?

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ilk, orta ve liselerin 16 Mart'ta 1 hafta tatil edildiğini, ardından da 1 hafta uzaktan eğitim verildiğini açıkladı.... Konuyla ilgili detaylar geliyor...

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