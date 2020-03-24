MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi | Yaşlı vatandaşı çektiği video olay yaratmıştı: Cezası belli oldu
ABONE OL
24.03.2020 - 19:30 | | AA

Son dakika haberi | Yaşlı vatandaşı çektiği video olay yaratmıştı: Cezası belli oldu

Başkentte hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişinin "15 gün süreyle evini terk etmemesine, bu sürenin sonunda haftanın iki günü huzurevini ziyarete gitmesine" hükmedildi.

Kendisini polis olarak tanıtarak hastaneye gitmek için dışarı çıkan bir yaşlı vatandaşla görüştüğü anları sosyal medyadan paylaşan M.T.E, hakkında başlatılan işlem çerçevesinde bugün adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Kamu Görevini Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında M.T.E, 1. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıktı.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, "Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan M.T.E. hakkında 15 gün süreyle evini terk etmemesine, bu sürenin tamamlanmasının ardından da haftada iki gün ikametine en yakın huzurevine ziyarete gitmesine hükmetti.

 

İstanbul'da kaçak dezenfektan imalathanesine baskınArnavutköy'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretimi gerçekleştirilen el dezenfektan ürünleri ele geçirildi. 2 bin 300 litre alkol bazlı hijyenik el temizleyici ürüne el konulurken, 1 kişi de gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İtalya'da corona virüsten 743 ölüm! Çin, İspanya, Fransa koronavirüs ölüm oranı! (24 Mart) Dünyada güncel ölü ve vaka sayısı

İtalya'da corona virüsten 743 ölüm! Çin, İspanya, Fransa koronavirüs ölüm oranı! (24 Mart) Dünyada güncel ölü ve vaka sayısı

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Sıradaki Haber