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28.08.2020 - 18:25 | | AA

Son dakika haberi: Yazdığı kitapta müstehcen ifadeler yer alan kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre; Yazdığı bir çocuk kitabında müstehcen ifadeler dolayısıyla hakkında soruşturma başlatılan ve Aydın'da gözaltına alınan kişi, tutuklandı

Son dakika haberi: Yazdığı kitapta müstehcen ifadeler yer alan kişi tutuklandı

Yazdığı bir kitaptaki müstehcen ifadelerin sosyal medyada ve bazı yayın organlarında gündeme gelmesi üzerine şüpheli M.D. hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D'yi evinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D, "Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak" suçlamasıyla tutuklandı.

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