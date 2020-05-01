MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberler: Edirne'de hareketli dakikalar! Alev alev yandı
ABONE OL
01.05.2020 - 15:16 | | AA

Son dakika haberler: Edirne'de hareketli dakikalar! Alev alev yandı

Son dakika haberine göre; Edirne'de, yapı marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Son dakika haberler: Edirne'de hareketli dakikalar! Alev alev yandı

Son dakika haberi I İstasyon Mahallesi'nde bulunan yapı marketin deposunda, saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen yangın başladı. Alevleri görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dumanlar, kentin birçok noktasından görülürken, yangının kontrol altına alınması için takviye itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Polis de marketin bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, önlem aldı. Bu sırada Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını inceledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hasar gören depoda, soğutma çalışmaları sürdü.

Son dakika haberler: Edirnede hareketli dakikalar Alev alev yandı

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (1 Mayıs 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu hafta gündemin öne çıkan başlıkları
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, bilezikleri hangi isim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, bilezikleri hangi isim aldı?

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı

Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı

Sıradaki Haber