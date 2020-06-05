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05.06.2020 - 23:58 | | AA

Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını bildirdi.

Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib'de 5 Haziran'da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Son dakika haberler: İdlibde zırhlı ambulans aracına saldırı 1 askerimiz şehit oldu

YENİDEN GÖREVE DÖNMÜŞ...

Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Ercan Zengin'in Samsun'daki ailesine acı haber ulaştı.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlilerince, gece saatlerinde şehit Zengin'in İlkadım ilçesine bağlı Aşağıavdan Mahallesi'nde yaşayan babası Rahmi ve annesi Feriha Zengin'e şehadet haberi verildi.

Acı haberi alan aile üyeleri ve yakınları üzüntüye boğuldu. Haberin ardından evin etrafına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Zengin'in 29 Şubat'ta 2020'de Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik'in şehit olduğu İdlib'te hafif yaralandığı ve iyileştikten sonra yeniden görevine döndüğü öğrenildi.

Evli ve 4 kardeşi bulunan şehidin naaşının bugün Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze töreninden sonra Aşağıavdan Mahallesi'ndeki şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.

 

 

Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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