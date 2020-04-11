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11.04.2020 - 19:54 |

Son dakika haberleri: Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüste son durumu paylaştı. Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 95 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 52 bin 167, can kaybı 1101 oldu.

Son dakika haberleri: Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.

Son dakika haberleri: Corona virüste son durum Türkiyede son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti

Corona virüsten ölüm korkusu başlayınca Türkiye'ye getirildikİtalya'dan getirildikten sonra yerleştirildikleri yurttan, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderilen 401 öğrenciden Nagihan Şahin (25), "İtalya’da durumlar kötüyü gitmeye başlayınca endişelenmeye başladık. İtalya’da büyük korkular yaşadık. Ölüm korkusu yaşamaya başlayınca da Türkiye’ye getirildik" dedi.
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