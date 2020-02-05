Son dakika | Van'da ikinci çığ faciası! Onlarca kişi kar altında kaldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi I İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki çığ faciasında 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusunun şehit olduğunu bildirdi. Van Valisi Bilmez de, ikinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi. Söz konusu bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma yürüttüğünü belirten Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.

"ÇIĞ ALTINDA KALAN 25 KİŞİ KURTARILDI"

Bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma başlattığını anlatan Bilmez, "Söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 kişiyi arayan arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Yapılan çalışmalarda ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Bölgeye çok sayıda yeni ekip takviye edildi." dedi.

Çığın yaşandığı bölgeye 15 ambulans ve yeni ekiplerin gönderildiğini sözlerine ekleyen Bilmez, "Çığ tehlikesi devam ediyor. Vatandaşların ekiplerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33'üncü kilometresinde dün meydana gelen ve 15 kişinin etkilendiği çığ düşmesinin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildiği hatırlatıldı.

"Kayıp olan 2 vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşmesi olayı yaşandı. Bu olayda şu ana kadar 30 kişiye ulaşılırken, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildi."

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI GÜLŞEN ORHAN ÇIĞ ALTINDA KURTARILDI

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan’a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

50'DEN FAZLA KİŞİ ÇIĞ ALTINDA

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, "Bölgede 300 kişi çalışıyordu. 50'den fazla kişi çığ altında olabilir" dedi.

AFAD ‘DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van Bahçesaray'da dün meydana gelen çığ düşmesi sonucu kaybolan vatandaşlarımıza ulaşmak için arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerimizin bulunduğu bölgeye ikinci bir çığ düşmüştür. Bölgedeki diğer ekiplerimiz ivedilikle olay yerine sevk edildi" denildi.