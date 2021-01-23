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23.01.2021 - 11:59 | | DHA

Son dakika haberleri: Lüks site yönetimine soruşturma! Yüklü miktarda para çekilince...

Şişli’de bulunan lüks bir sitede oturan site sakinleri site yönetimi hakkında, “dolandırıcılık”, “güveni kötüye kullanma” ve “vergi usul kanununa muhalefet” suçlarından suç duyurusunda bulundu.Soruşturma başlatan savcılık 7 site yöneticisinin ifadesinin alınması için emniyete talimat verdi.

Son dakika haberleri: Lüks site yönetimine soruşturma! Yüklü miktarda para çekilince...

Damla GÜLER / milliyet.com.tr

Şişli’de bulunan lüks bir sitede oturan Selvihan E., Arzu D. ve Banu A. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek site yönetiminde olan M.S.U., D.K, O.P, G.D, A.Y, Ş.G ve M.K hakkında suç duyurusunda bulundu. Site sakinleri savcılığa verdikleri dilekçede yönetimde olan 7 ismin sorumsuz ve başına buyruk bir şekilde sürekli aidat ve para topladıklarını anlatarak, “Kendi arzuları doğrultusunda fiyat artışları yapmaları üzerine yaptığımız araştırma neticesinde hesaptan ne olduğu belli olmayan şekilde yüklü miktarda para çekildiği, yapılan bu çekimlerde açıklama dahi bulunmadığı keyfi harcamaların yapıldığı anlaşılmaktadır” denildi.

“SGK’DAN PARA KAÇIRDILAR”

Yüklü miktarda çekilen başka bir paranın karşılığında ise “SGK” yazdığına dikkat çekilen dilekçede, Ancak SGK’ya ilgili bildirimlerin yapılmayarak devletimizden de para kaçırıldığı aşikardır” denildi. Site içinde olan cafe , bakkal ve kuaför salonunun kira gelirler beyannamelerinin de devlete verilmediği belirtilen dilekçede, “Yine keyfi bir şekilde işçileri işten çıkardıklarını, işçilere mobbing uyguladıklarını ve dava açıldığını tespit ettik.

İFADELERİ ALINACAK

Ancak kendilerine yüce devletimizin caydırıcı bir yaptırım uygulanmadığından halen başına buyruk bir şekilde dolandırıcılık faaliyetlerine devam etmektedir. Can ve mal güvenliğine ise hassasiyet göstermemekte ve görevlerini de kötüye kullanmaktadırlar” denildi. Yapılan suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Feriköy Polis Merkezi Amirliği’ne yazı göndererek dilekçede adı geçen M.S.U., D.K, O.P, G.D, A.Y, Ş.G ve M.K’nin ifadesinin alınması için talimat verdi.

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