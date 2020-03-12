Son dakika haberleri: Okullar yarın tatil edildi mi? (Corona Virüsü sebebiyle okullar tatil mi?) - Resmi açıklama geldi

Son olarak ülkemizde de görülen corona virüsü nedeniyle dünya genelinde birçok etkinliğin ertelenmesi ve okulların tatil edilmesi sonrası gözler Türkiye'de de okullar tatil olacak mı sorusunun cevabına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuya açıklık getirdi..



OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ilk, orta ve liselerin 16 Mart'ta 1 hafta tatil edildiğini açıkladı.... Konuyla ilgili detaylar geliyor...



