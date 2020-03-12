12.03.2020 - 19:42 |
Son dakika haberleri: Okullar yarın tatil edildi mi? (Corona Virüsü sebebiyle okullar tatil mi?) - Resmi açıklama geldi
Corona Virüsü nedeniyle merakla araştırılan okullar tatil olacak mı sorusunun cevabı belli oldu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki okullar ne zaman tatil?
Son olarak ülkemizde de görülen corona virüsü nedeniyle dünya genelinde birçok etkinliğin ertelenmesi ve okulların tatil edilmesi sonrası gözler Türkiye'de de okullar tatil olacak mı sorusunun cevabına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuya açıklık getirdi..
OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ilk, orta ve liselerin 16 Mart'ta 1 hafta tatil edildiğini açıkladı.... Konuyla ilgili detaylar geliyor...
İntihar eden cinayet zanlısı iz takip köpekleri tarafından bulunduİstanbul Pendik'te dün işlenen kadın cinayetinin zanlısı ormana kaçtı. Polis ekipleri ormanı abluka altına aldı. Bölgeye helikopter ve iz takip köpekleri istendi. Yapılan arama çalışmaları 24 saat sonra sonuç verdi. İz takip köpekleri zanlıyı ormanda kendini asmış şekilde buldu.