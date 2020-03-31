Son dakika haberleri: TBMM doktorunun corona virüs testi pozitif çıktı

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Coronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covit-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.
Başkanlıktan 29 Mart Pazar günü yapılan bilgilendirmede, doktorun şehir hastanesinde yapılan ilk test sonucunun negatif çıktığı ancak tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtilmişti.
Bodrum’da tatilcilere karşı kırmızı alarm!Bodrum’un tek girişi olan Torba trafik uygulama noktasında başka illerden gelen araçlar teker teker kontrol edildi. İlçeye giriş yapanların ateşleri ölçüldü, adres bilgileri ve telefonları kayıt altına alındı. Bodrum’a gelen yazlıkçılar ve tatilcilerin 14 gün evden çıkmama kuralına uymaları için takip edilecekleri bilgisi verildi.