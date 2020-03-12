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12.03.2020 - 21:35 |

Son dakika haberleri | Üniversiteler hangi tarihlerde (ne zaman) tatil? 2020 YÖK'ten resmi açıklama: Üniversiteler Corona Virüsü nedeniyle tatil

Tüm dünyayı etkileyen Corona Virüsü nedeniyle araştırmalar sürüyor. Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren durumla ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin tatil edildiğini açıkladı. Peki Üniversiteler hangi tarihlerde tatil edildi?

Son dakika haberleri | Üniversiteler hangi tarihlerde (ne zaman) tatil? 2020 YÖK'ten resmi açıklama: Üniversiteler Corona Virüsü nedeniyle tatil

Son dakika haberlerine göre YÖK toplantısı sona erdi. .Üniversiteler tatil olur mu? sorusu öğrencileri meraklandırıyor. YÖK, corona virüsü nedeniyle üniversiteler hakkında toplantı yaptı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kararı açıkladı. İşte son dakika ülke genelindeki son durum

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...

 - Korona virüse karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Bugüne kadar etkin bir mücadele verdik.

- Bu süreci hep beraber atlatmamız önemlidir. Vatandaşlar paniğe kapılmasın. Sorun küresel ama mücadele ulusal.

- İlgili kurumlarımızın tavsiyelerinin dikkate alınması önemlidir.

- İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. 

- Üniversiteler 16 Mart'ta 3 haftalık tatil edilecek. Tatilin nasıl koordine edileceğini YÖK ayarlayacak.

- Spor müsabakaları uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

- Devamında çocuklarımız okula gitmeden evden internet ve televizyondan devam edecekler.

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