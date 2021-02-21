Son dakika... İslam alimi M. Emin Saraç'a veda

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.

Muhammed Emin Saraç için öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi. Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verildi.

Cenaze töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

Öncelikle şu anda musallada hakka uğurlayacağımız muhterem hocamızı imam hatip yıllarından bu yana tanıyorum. O günden son yaşadığı güne kadar zaman zaman fırsat buldukça hep ziyaretine gittim ve bu ziyaretlerinde de kendisinde çok istifade ettim. Tabi Hocamız gerçekten ömrü yani bir muhaddis olarak tefsir fıkıh ilimlerinde olsun tüm bu islami ilimlerde hocamız hep öncülük etti. Hep bu noktada ön aldı. Ve söyleyecek sözleri aslında diyanet işleri başkanımız söyledi biz teskiyede de ifade edildiği gibi kendisini hep bir muhaddis ve müderris olarak iyi bildik iyii tanıdık. Hamdolsun yakından tanıma fırsatı bulduğumuz içinde mutluyuz.

Fotoğraflar: Can Erok