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11.02.2020 - 11:10 | | DHA

Son dakika... Hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı!

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da Şile Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında hafriyat kamyonu ile bir su tankeri kafa kafaya çarpıştı.

Son dakika... Hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı!
Hafriyat kamyonu ile su tankeri çarpıştı!
Hafriyat kamyonu ile su tankeri çarpıştı!
Hafriyat kamyonu ile su tankeri çarpıştı!
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Son dakika haberine göre, Şile'de hafriyat kamyonu ile su tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 şoför de yaralandı. Şoförleri sıkıştıkları yerlerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Şile Yolu Ömerli Mevkii'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

İdris Özkan yönetimindeki hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek, karşıdan gelen Süleyman Kömürcü yönetimindeki su tankeri ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki şoförde bulundukları yerde sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı şoförleri sıkıştıkları yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Özkan kısa sürede, Kömürcü ise yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralı şoförler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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