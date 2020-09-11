Son dakika... Hafta sonu için kritik hava durumu uyarısı!

Hafta sonu yurdun bazı kesimlerinde kısa süreli ve ani yağış geçişleri gerçekleşecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Yarın Antalya, Bursa, Sakarya, Bolu, Karabük, Ankara, Konya başta olmak üzere 15 ilde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor" dedi.

Görülecek bu yağışlar hava sıcaklığının etkisi ile ani ve şiddetli olabilir.

SEL, HORTUM, DOLUYA KARŞI UYARI

Çalışkan, önümüzdeki iki gün yağmurlara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunarak, ''Bu yağmurlar esnasında yıldırım, dolu, sel, hortum gibi hava olaylarının oluşma ihtimali var'' dedi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMURA DİKKAT

Özellikle yurdun batı kesimde görülmesi beklenen yağış geçişleri İstanbul'da da etkili olacak. Çalışkan, ''İstanbul'un bazı ilçelerinde cumartesi akşamından pazar gününe kadar kısa süreli ancak etkili sağanak geçişleri yaşanacak'' bilgisini verdi.

Dilek Çalışkan ayrıca yurt genelinde beklenen yağış geçişlerini şöyle sıraladı:

Marmara Bölgesi'nde; Balıkesir, Bilecik, Sakarya boyunca ani yağmurlar görülebilir. Bursa'da da şiddetli yağış ihtimali var. Ankara, İzmir'in iç kesimleri ve Antalya boyunca ilçe ilçe kuvvetli sağanak geçişi ve gök gürültüsü oluşacak. İç Anadolu Bölgesi'nde görülen aşırı sıcaklarla birlikte Konya, Kayseri, Çankırı, boyunca şiddetli yağmur bekleniyor.

EGE'DE SU BASKINI RİSKİ

Ege'de ise nem yüksek ve su baskını riski var. Aydın, Muğla, Manisa, Kütahya boyunca yağışlar gök gürültülü ve şiddetli. Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük'te şiddetli yağışlara karşı tedbirli olunmalı. Trabzon ve Samsun'un iç kesimlerinde de kısa süre yağış var. Yurdun doğusunda ise aşırı sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.