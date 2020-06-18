Son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 20-21 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı gündemde yer alıyor. Bilim Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirdiği açıklamada sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki 202-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bakan Koca, "Biz önümüzdeki dönemde bu anlamda genel anlamda sokağa çıkma kısıtlılığı ve yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz." dedi.

SINAV AÇIKLAMASI

Bakan Koca, YKS ve LGS ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Her iki sınav için Bilim Kurulunun, özellikle sınava giriş ve çıkış saatleri olmak üzere bu sınava daha güvenilir bir şekilde gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere, o saatlerle ilgili bir önerisi oldu."