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18.03.2020 - 17:05 | | AA

Son dakika! Hain saldırı... Siviller hedef alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin,  Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği alçak terör saldırısında 3 masum sivili  katlettiği, 9 masum sivili yaraladığını bildirdi.

Son dakika! Hain saldırı... Siviller hedef alındı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek  isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 Grad füzesi ile  masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler,  9 masum sivili de yaraladı."

 

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