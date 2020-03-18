18.03.2020 - 17:05 | | AA
Son dakika! Hain saldırı... Siviller hedef alındı!
Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği alçak terör saldırısında 3 masum sivili katlettiği, 9 masum sivili yaraladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 Grad füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı."
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