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11.04.2020 - 10:08 | | AA

Son dakika... Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi!

Gelen son dakika haberine göre, Adalet Bakanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.

Son dakika... Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi!

Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz'da yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

Açıklamada, yeni mülakat tarihlerinin, salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak planlanacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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