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26.09.2020 - 10:01 |

Son dakika: Hakkari kırsalında çatışma! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Hakkari kırsalında çatışma! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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