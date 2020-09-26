26.09.2020 - 10:01 |
Son dakika: Hakkari kırsalında çatışma! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri'nden yapılan açıklama şöyle:
Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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