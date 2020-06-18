Son dakika: Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen sığınakta, EYP(el yapımı patlayıcı) ile güçlendirilmiş 203’lük top mühimmatı, EYP ile güçlendirilmiş 120’lik top mühimmatı, 1 G-3 piyade tüfeği, 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 5 antitank roketatar mühimmatı, 1 ateşleyici, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 686 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 100 adet 12.7 çapında mermi, 1235 adet G-3 piyade tüfeği mermisi, 2 elektrikli fünye, 2 adet 8’li pil bloğu, 1 el telsizi, 25 metre EYP yapımında kullanılan elektrikli kablosu, 1 paratoner, 160 sahte kimlik kartı, 8 örgütsel doküman ve 2 not defteri ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcılar imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.