Son dakika... Hal çalışanı Mehmet Ünlü'nün öldürülmesine ilişkin 3 tutuklama!

Alanya ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşyuvası mevkisinde 3 Haziran akşamı dağlık alanda hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, uçurumdan indiklerinde erkek cesedine ulaştı. Av tüfeğiyle vurularak, öldürüldüğü tespit edilen kişinin, Mersin'in Anamur ilçesinde toptancı halinde çalışan ve geçen pazar gününden beri haber alınamayan Mehmet Ünlü olduğu belirlendi. Mehmet Ünlü'nün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonrası Anamur'dan gelen yakınına teslim edildi. Mehmet Ünlü'nün Anamur'da öldürüldükten sonra Alanya'ya getirilip, atılmış olabileceği düşünülürken, jandarma, soruşturmayı genişletti.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Anamur'da ve Diyarbakır'da yakalanan M.Ç., Ö.D., U.Ö., N.B., B.B., E.D. ve O.K. önceki gün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya Merkez Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. 7 şüpheli, dün sabah güvenlik önlemleri arasında Alanya Adliyesi'ne getirilerek savcı karşısına çıkarıldı. İfadeleri alınan 7 şüpheliden O.K., serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

3 TUTUKLAMA

Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan 6 şüphelinin sorguları, yaklaşık 6 saat sürdü. Şüphelilerden N.B., B.B. ve E.D., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer şüpheliler M.Ç., Ö.D. ve U.B. ise 'cinayet' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.