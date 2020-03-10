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10.03.2020 - 09:16 | | DHA

Son dakika... Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası!

Son dakika gelen bilgilere göre; HALİÇ Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Son dakika... Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası!

Ayrıntılar birazdan...

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