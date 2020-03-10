10.03.2020 - 09:16 | | DHA
Son dakika... Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası!
Son dakika gelen bilgilere göre; HALİÇ Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Marmaris’te yiyecek bulamayan yaban domuzları şehre indiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sağanak yağmurda şehir merkezine inen aç yaban domuzları yiyecek aradı. Domuzları gören bir vatandaş apartmandan inerek darı ve meyve verdi. Cep telefonuyla görüntü çekerek sosyal medyada yayınlayan kişi, "Karınlarını doyurdum gönderdim" yorumu yaptı.