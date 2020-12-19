Son dakika... Hastanede yangın! Müfettiş görevlendirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir."