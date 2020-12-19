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19.12.2020 - 16:44 | | AA

Son dakika... Hastanede yangın! Müfettiş görevlendirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te bir hastanede oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin müfettiş görevlendirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. 

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin, şunlar kaydedildi:

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"Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir."

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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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