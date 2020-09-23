23.09.2020 - 20:14 | | DHA
Son dakika... Hastaneye saldırı olayında 2 kişi tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre; Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin şüphelilerden Soykan K., ve Muhammet Devran Ö. tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Soykan K. ile Muhammet Devran K., tutuklandı. Şüpheliler Yasin Ö., Mehmet Sadık Ö. ile suça sürüklenen çocuk B.O., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.