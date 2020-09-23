Son dakika... Hastaneye saldırı olayında 2 kişi tutuklandı

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Soykan K. ile Muhammet Devran K., tutuklandı. Şüpheliler Yasin Ö., Mehmet Sadık Ö. ile suça sürüklenen çocuk B.O., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.







