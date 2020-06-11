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11.06.2020 - 10:08 | | İHA

Son dakika: Hatay Kırıkhan'da çekirge yoğunluğu!

Son dakika haberi... Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Fenk Mahallesinde son günlerde çekirge yoğunluğu yaşanıyor.

Son dakika: Hatay Kırıkhan'da çekirge yoğunluğu!

Kırıkhan’a 30 kilometre uzaklıktaki Fenk Mahallesi sakinleri artan çekirgeler yüzünden zor günler yaşıyor. Mahalleliler çekirgelerin özellikle ekili alanlara, ağaçlara ve yetiştirdikleri sebze fidelerine zarar vermesinden korkuyor.

Yetkililerin ilaçlama yapmasını isteyen köylüler, çekirgelerin evlerinin içlerine kadar girdiğini ve ilk kez bu yoğunlukta çekirge ile karşı karşıya kaldıklarını söylediler.

Köy sakinlerinden Mehmet Çalışkan, “30 yıldır bu köyde oturuyoruz 10 günden beri çekirge köyümüzü istila etti. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

Kaza sonrası ortalık karıştı! Tekme tokat kavga kameradaEsenler O-3 yolunda kaza yapan sürücüler ortalığı birbirine kattı. Kazanın ardından kavgaya tutuşan sürücülerin arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle tekme ve yumruklar havalarda uçuştu. Yaşanan kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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