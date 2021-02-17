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17.02.2021 - 10:13 | | DHA

Son dakika! Hatay sınırında 5'i Rus 6 kişi yakalandı

Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hatay'da sınırı geçmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 kişi yakalandı.

Son dakika! Hatay sınırında 5'i Rus 6 kişi yakalandı

MSB'nin açıklaması şöyle:

Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 kişi Hatay sınırında yakalandı.

Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısıHATAY'da yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, 'gezen tavuk yumurtası' adıyla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandırıldığını ifade eden Çalışkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.
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