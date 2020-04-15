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15.04.2020 - 11:00 |

Son dakika haberler! Hatay'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine göre; Hatay'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Hatay ve Adana'da hissedildi.

Son dakika haberler! Hatay'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

AFAD'dan gelen son dakika bilgilerine göre; Akdeniz'de Hatay, Yayladağı açıklarında saat 10.40'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adana, Hatay'ın Yayladağı ve İskendurun ilçelerinde de hissedilen depremin derinliği 25 kilometre olarak ölçüldü. 

Son dakika haberler Hatayda korkutan deprem Depremin büyüklüğü...

İstanbul'da sıcak dakikalar! Araçtan poşetle bir cisim atılınca...İstanbul'da Yunus diye tabir edilen motosikletli ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan bir otomobili havadan drone ile de desteklenen kovalamaca sonucu yakaladı. Otomobilden poşetle uyuşturucu madde atan şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslara ayrıca maske takmamaktan dolayı para cezası kesilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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