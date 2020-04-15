Son dakika haberler! Hatay'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

AFAD'dan gelen son dakika bilgilerine göre; Akdeniz'de Hatay, Yayladağı açıklarında saat 10.40'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adana, Hatay'ın Yayladağı ve İskendurun ilçelerinde de hissedilen depremin derinliği 25 kilometre olarak ölçüldü.