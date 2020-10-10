Son dakika: Hatay’da orman yangını! Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi. Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.



BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA



Olay yerinde incelemelerde bulunan Pakdemirli yangındaki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13.20 sıralarında çıkan yangına 12 dakika içerisinde ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 21 arazöz, 5 iş makinesi ve 85 personelle çalışmalar devam ediyor. Henüz 'kontrol altında' diyemiyoruz ancak çalışmaların da iyiye gittiğini söylemek istiyorum.



Şu an meteorolojik şartlar aleyhimizde seyrediyor. Zaman zaman karşı ateşin kullanıldığı ve yerleşim yerlerine çok yakın. Etkilenen iş yerleri, tarım arazileri var. Etkilenen hayvanlar var. Hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. Son birkaç saat içerisinde 2 yeni yangın daha çıktı ve müdahale edildi.



Hasar tespit çalışmaları başladı. Bunlarla ilgili gerekli işlem de yapılacak. Biraz evvel İçişleri Bakanımız ile görüştüm, gerek AFAD fonundan olsun gerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler'den olsun bu hasar tespit çalışmalarını müteakiben inşallah en kısa zamanda yaraları sarmak maksadıyla belli ödemeler gerçekleşeceğini ifade etti"



Bugün toplamda 15 yangınımız, 9'u orman yangını 6'sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu. Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum. Hem İstanbul'da gün içerisinde çıkan yangın hem de Bergama'da gün içinde çıkan yangınlarımız özelikli yangınlar, bunlar kontrol altına alındı.



Bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltında. Valilik ve tüm adli kurumlarımız çok yönlü soruşturmayı yapıyor. İHA süreci kontrol etmemizde büyük kolaylık sağlıyor.



Andırın'da dünkü yangınımızdan daha farklı bir yangınımız daha var. Maalesef bu sabah 09.00 gibi çıkıp 9.15'te ilk müdahalenin yapıldığı, 3 helikopter gün boyunca 18 arazöz, 3 iş makinesi ve 75 personelin müdahale ettiği yangın hala devam ediyor, kontrol altında değil.





DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı evlere sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

AFAD yaptığı açıklamada "Hatay ilinde devam eden yangına müdahale çalışmaları kapsamında, AFAD ekipleri tarafından şu ana kadar 542 kişi tahliye edildi. Tahliyesi gerçekleştirilen 542 kişi, kontrollü bir şekilde, evlerine yerleştirildi." ifadelerini kullandı.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiği belirtildi.

Yangının henüz söndürülemediği kaydedilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınanlar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotajla ilgili kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."

YANGINDA MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASI

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerinin kullanılmaz hale geldiği yangının, sosyal medyaya yüklenen iki videoda, motolof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişinin ise, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" ifadelerini kullandığı görüldü.

VATANDAŞLAR EVLERİNİ BOŞALTTI

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

"KORKUNÇTU. KISA SÜRE SONRA İTFAİYE GELDİ AMA RÜZGARIN DA ETKİSİYLE YANGIN İNANILMAZ HIZLI YAYILDI"

Yangında evi veya iş yeri zarar gören, dumanlardan etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Belen ilçesindeki bir gıda deposunda çalıştığı sırada yangına yakalanan Dilek Naz, çevreden duyduğu çığlıklar üzerine dışarıya çıktığını söyledi.

Naz, aracını kurtarmak için ofise anahtarı almak üzere geri yöneldiğini, can havliyle otomobilini yangından kurtardığını belirterek, "Korkunçtu. Kısa süre sonra itfaiye geldi ama rüzgarın da etkisiyle yangın inanılmaz hızlı yayıldı." dedi.

Yangında, Belen ilçesindeki gıda ve temizlik deposu yanan toptancı Ayhan Sabancı da bir patlama sesi duyduğunu ve ardından yangın çıktığını belirtti.

Rüzgarın da etkisiyle alevlerin şiddetlendiğini anlatan Sabancı, "Ağaçlardan sonra araçlar tutuşmaya başladı. Yangın daha sonra benim depoya sıçradı. Zararım maalesef çok büyük, depo komple doluydu." ifadesini kullandı.

"EVİMİN YANIŞI SEYRETTİM, HİÇBİR ŞEY YAPAMADIM"

Belen ilçesindeki evi yanan Okan Türkmenoğlu da bir anda çevrelerini alevlerin sardığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok kısa sürede komple tüm ağaçlık alan alev aldı. O ısıyla beraber ilk başta doğal gazın kombisi yandı. İçeriye doğru da yayılınca evin tamamı yandı. Rüzgarın da etkisiyle zaten söndürme şansınız yoktu, yayıldı. Öğlene kadar yangın 5 kilometre ilerledi. Evimin yanışı seyrettim, hiçbir şey yapamadım."

İskenderun ilçesindeki filtre fabrikası zarar gören Zeki Dokuma da işletmesinde zarar oluştuğunu kaydetti.