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08.11.2020 - 16:10 | | AA

Son dakika... Hatay'da paramotor hareketliliği! Operasyon başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre; Hatay'da sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı

Son dakika... Hatay'da paramotor hareketliliği! Operasyon başlatıldı

Hatay Valiliği, sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen 2-3 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, Hatay'a bağlı Hassa ilçesi kırsalında hudut birliklerinin termal kameralarına yansıyan görüntülerde sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen 2-3 kişilik terörist grubun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2-3 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birlikleri ile PÖH ve güvenlik korucularının katıldığı bir operasyon başlatılmıştır. Bölgede halkımızın da desteğiyle operasyona kararlı bir şekilde devam edilmektedir."

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 8 Kasım 2020 )Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun." dedi.
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